Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Про це пише видання The New York Times.
У виданні зазначили, що це рішення Джо Байден ухвалив минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як допомогти Україні, «не ставлячи під загрозу боєздатність США».
З посиланням на офіційні особи видання зазначає, що друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.
За словами американських офіційних осіб, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування чи модифікацій, яких вона потребує.
«Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те саме», — зазначає видання.
Нагадаємо, що Збройні сили Німеччини (Бундесвер) отримають вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot. Нові закупівлі насамперед покликані заповнити прогалини, що виникли через передачу України систем протиповітряної оборони.
У квітні Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Також нагадаємо, що Володимир Зеленський під час конференції в Берліні заявив, що Україна потребує як мінімум 7 систем Patriot.
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Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Про це пише видання The New York Times.
У виданні зазначили, що це рішення Джо Байден ухвалив минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як допомогти Україні, «не ставлячи під загрозу боєздатність США».
З посиланням на офіційні особи видання зазначає, що друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.
За словами американських офіційних осіб, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування чи модифікацій, яких вона потребує.
«Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те саме», — зазначає видання.
Нагадаємо, що Збройні сили Німеччини (Бундесвер) отримають вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot. Нові закупівлі насамперед покликані заповнити прогалини, що виникли через передачу України систем протиповітряної оборони.
У квітні Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Також нагадаємо, що Володимир Зеленський під час конференції в Берліні заявив, що Україна потребує як мінімум 7 систем Patriot.