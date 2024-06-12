Патріот. Фото з відкритих джерел.

Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це пише видання The New York Times.

У виданні зазначили, що це рішення Джо Байден ухвалив минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як допомогти Україні, «не ставлячи під загрозу боєздатність США».

З посиланням на офіційні особи видання зазначає, що друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.

За словами американських офіційних осіб, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування чи модифікацій, яких вона потребує.

«Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те саме», — зазначає видання.

Нагадаємо, що Збройні сили Німеччини (Бундесвер) отримають вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot. Нові закупівлі насамперед покликані заповнити прогалини, що виникли через передачу України систем протиповітряної оборони.

У квітні Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський під час конференції в Берліні заявив, що Україна потребує як мінімум 7 систем Patriot.