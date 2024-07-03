У Острозі знайшли стародавні артефакти та підземну споруду / Фото: Укрінформ

В Острозі Рівненської області археологи знайшли декілька артефактів та підземну споруду, яку згодом планують дослідити.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на керівника експедиції Інституту археології НАН України Павла Нечитайла.

Серед знахідок є частини старовинного посуду 10 століття і ливарня 17 століття. Як розповів Нечитайло, дослідження цієї місцевості триває 2 роки. Давній Острог має свої збережені культурні шари, глибина яких сягає понад 3 метри. Раніше в цій місцевості віднайшли артефакти трипільської доби, монгольські знаряддя та багато іншого.

«Зараз відбувається дослідження земельної ділянки на вул. Академічна, 4 у центрі Острога. Дослідженням займається Правобережна комплексна експедиція державного підприємства «Охоронна археологічна служба України». Дослідження цієї ділянки розпочались ще у 2022 році і тривали у 2023 році під керівництвом Віталія Окатенка. Цього року до досліджень під його керівництвом долучився також я та є керівником розкопу», — зазначив Павло Нечитайло.

Ливарня, що датується 17 століттям, збудована з великої цегли — розмірами 31х17х7,5 сантиметрів. Це округла споруда, верхня частина якої нагадує шестипелюсткову квітку.

У Острозі знайшли стародавні артефакти та підземну споруду / Фото: Укрінформ У Острозі знайшли стародавні артефакти та підземну споруду / Фото: Укрінформ

«Верхня частина цієї ливареньки була обмащена глиною і тут виплавляли якийсь мідновмісний сплав. Можливо, бронзу в невеликих кількостях. Із якою метою, ми ще не знаємо. Дослідження попередніх років та наші показали велику кількість шлаків у цьому місці і це, як на мене, дуже цікавий індустріальний об'єкт Острога», — зауважив археолог.

Крім того, в експедиції виявили невідому підземну споруду. Археологи визначають для чого її могли використовувати і коли вона була створена.

У Острозі знайшли стародавні артефакти та підземну споруду / Фото: Укрінформ У Острозі знайшли стародавні артефакти та підземну споруду / Фото: Укрінформ

Нагадаємо, під час обробки землі між селами Туровичі та Миляновичі на Волині знайшли бронзовий перстень. Знахідку місцеві мешканці передали до Ковельського історичного музею.