Вдень 20 березня російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли дорогу між населеними пунктами Садове та Антонівка.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років.
Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.
Вдень 20 березня російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли дорогу між населеними пунктами Садове та Антонівка.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років.
Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.