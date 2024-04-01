Російські війська знову атакували Херсонську область. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби ворог обстрілював Берислав, Карʼєрне, Борозенське, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Качкарівку, Золоту Балку, Гаврилівку, Білозерку, Дар’ївку, Кізомис, Софіївку, Інженерне, Придніпровське, Антонівку та місто Херсон.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків», — йдеться у повідомленні.
Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, газопроводи, стільникову вежу, насосну станцію сільськогосподарського підприємства, територію промислового підприємства, господарську споруду, а також гараж та автомобілі.
Нагадаємо, що у ніч на 28 березня росіяни вдарили з артилерії по головному корпусу Херсонського державного університету.
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Російські війська знову атакували Херсонську область. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби ворог обстрілював Берислав, Карʼєрне, Борозенське, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Качкарівку, Золоту Балку, Гаврилівку, Білозерку, Дар’ївку, Кізомис, Софіївку, Інженерне, Придніпровське, Антонівку та місто Херсон.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків», — йдеться у повідомленні.
Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, газопроводи, стільникову вежу, насосну станцію сільськогосподарського підприємства, територію промислового підприємства, господарську споруду, а також гараж та автомобілі.
Нагадаємо, що у ніч на 28 березня росіяни вдарили з артилерії по головному корпусу Херсонського державного університету.