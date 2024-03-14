Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

У Харківській області затримали чоловіка, який підозрюється у спробі підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель.

«За наявними даними, для вчинення серії вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій. Інструкцію для його виготовлення в «домашніх» умовах фігурант дистанційно отримав від воєнної розвідки РФ», —повідомили у СБУ.

Також вказується, що чоловік сподівався пошкодити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку.

«Крім того під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання — він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді, що на Дніпропетровщині.Для цього зловмисник об’їжджав місцевість обох регіонів у темний час доби та приховано фіксував локації українських військ», — додали правоохоронці.

За даними слідства, підозрюваний корегував свої дії через чат з куратором в Росії. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою.

Раніше Служба безпеки України затримала російського агента, який планував вчинити терористичний акт, підірвавши місцеве поштове відділення у Запоріжжі. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що минулого року правоохоронці затримали російського диверсанта, який планував підірвати один із ключових об'єктів транспортної інфраструктури на Рівненщині.