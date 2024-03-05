У Запоріжжі затримали російського агента / Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який планував вчинити терористичний акт, підірвавши місцеве поштове відділення у Запоріжжі. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За даними СБУ, ця спроба теракту мала призвести до численних жертв серед мирного населення та створити панічні настрої у прифронтовому місті.

Зазначається, що для цього чоловік у власному помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби.

Вдома він розташував підготовлений пристрій у коробках з-під фруктів, з метою відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів. План передбачав активацію вибухівки через телефонний дзвінок, після отримання повідомлення про доставку «замовлення» на пошту.

У Запоріжжі затримали російського агента / Фото: СБУ У Запоріжжі затримали російського агента / Фото: СБУ У Запоріжжі затримали російського агента / Фото: СБУ

За даними слідства, російські окупанти не лише планували теракт, а й наказали агентові виявляти місця масового зосередження особового складу та техніки Збройних Сил України. Отриману розвідувальну інформацію агент мав передати російським спецслужбам для підготовки диверсій та повітряних ударів проти Сил оборони.

Співучасником російського агента виявився місцевий мешканець, якого завербував представник Збройних Сил Росії. Відомо, що для залучення співпраці, російські спецслужби використали його знайомого, що проживає в тимчасово окупованій частині регіону.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

частина 1 статті 14, частина 2 статті 258 (готування до вчинення терористичного акту).

Наразі затриманий під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.