У Києві демонтували будівлю церкви. Фото: «Медіацентр Україна».

У п’ятницю, 17 травня, у Києві демонтували будівлю, яку майже 12 років тому на території Національного музею історії України всупереч законодавству побудувала релігійна громада Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом.

Про це повідомляє «Медіацентр Україна».

Вказується, що за документами це були три кіоски по 20 квадратних метрів, звідси і зʼявилася назва «храм-МАФ».

«Зведення споруди відбулося з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена», — йдеться у повідомленні.

8 квітня 2024 року Національний музей історії України оголосив збір для реалізації минулорічного судового рішення про знесення забудови. Представникам релігійної споруди дали час для добровільного демонтажу.

У музеї раніше повідомили, що зможуть залучити спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт з демонтажу храму. Попередній кошторис для виконання робіт та вивезення сміття склав 772 тисячі гривень.

«У планах музею — використання території для заходів та археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені», — зазначив директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Нагадаємо, що Верховний Суд України зобов’язав Українську Православну Церкву так званого Московського патріархату звільнити і передати Михайлівську церкву в Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.

У Миколаївській області лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.