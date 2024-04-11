Михайлівська церква / Фото: з відкритих джерел

Верховний Суд України зобов’язав Українську Православну Церкву Московського патріархату звільнити і передати Михайлівську церкву в Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

«Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає, Релігійна громада УПЦ Свято-Михайлівської парафії у Переяславі має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її у користування Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав». У разі невиконання зобовʼязань, виконання рішення Верховного Суду буде забезпечено в примусовому порядку у встановлений законодавством спосіб», — йдеться у повідомленні.

Також Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу, якою Релігійна громада УПЦ намагалася скасувати рішення судів попередніх інстанцій.

«Верховний Суд повною мірою з’ясував всі обставини справи та прийняв законне та обґрунтоване рішення залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін і: зобов’язав релігійну організацію Камʼянець-Подільської Свято-Миколаївської парафії Камʼянець-Подільської Єпархії УПЦ у Камʼянець-Подільському, Хмельницької області, звільнити будівлю церкви та передати її Національному історико-архітектурному заповіднику «Камʼянець», — додали в Мінкульті.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.

У Миколаївській області лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.