Херсонська область. Фото з відкритих джерел

На Херсонщині у Нововоронцовській громаді росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль. У результаті двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 19 березня близько 11:00 на автодорозі у Нововоронцовській громаді Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Унаслідок цього двоє людей отримали поранення. Їх доставили у лікарню.

Також у прокуратурі повідомили, що троє цивільних звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями, отриманими внаслідок обстрілу дороги між Антонівкою та Садове Херсонського району.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині поблизу села Молодецьке на вибухівці, яку залишила російська армія, підірвався пастух.