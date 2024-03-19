На Херсонщині поблизу села Молодецьке на вибухівці, яку залишила російська армія, підірвався пастух.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет та взяв його з собою.
Внаслідок детонування снаряда чого місцевий житель отримав травми, несумісні з життям.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.
На Херсонщині поблизу села Молодецьке на вибухівці, яку залишила російська армія, підірвався пастух.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет та взяв його з собою.
Внаслідок детонування снаряда чого місцевий житель отримав травми, несумісні з життям.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.