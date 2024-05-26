Російські війська завдали удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Унаслідок влучання двох КАБів у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові кількість загиблих збільшилася до 12.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12. Десять з тіл наразі неопізнано. Травми отримали 43 людини», — йдеться в повідомленні.

Російські війська завдали удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов Російські війська завдали удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Також до 25 збільшилася кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по центру Харкова.

«Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів», — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, ввечері 25 травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у будівлі перебувало понад 200 людей. На той час був відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.