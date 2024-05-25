У суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

«Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Двоє людей загинули, 24 людини травмовані. У середині могли перебувати кілька сотень людей. Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється», – написав Олег Синєгубов.

Російські війська завдали удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Російські війська завдали удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Російські війська завдали удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.

«Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів», – написав він.

Президент Володимир Зеленський також вже відреагував на удар:

«Усі служби вже на місці надають допомогу — рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених».

Нагадаємо, протягом минулої доби, 24 травня, російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.