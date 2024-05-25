Ворожий обстріл Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

Протягом минулої доби, 24 травня, російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що 24 травня, о 12:37 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

Також учора, 24 травня, о 14:36 та 18:47 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади – постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.