Протягом минулої доби, 24 травня, російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що 24 травня, о 12:37 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.
Також учора, 24 травня, о 14:36 та 18:47 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади – постраждалих немає.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.
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Протягом минулої доби, 24 травня, російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що 24 травня, о 12:37 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.
Також учора, 24 травня, о 14:36 та 18:47 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади – постраждалих немає.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.