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У Миколаєві від рук вандалів знову постраждав Манганаріївський сквер, який більш відомий миколаївцям, як «Серце міста». Невідомі відірвали та скинули велику гранітну кулю.
Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
— Сьогодні вночі, один із скверів міста став жертвою вандалів. Мова йде про Манганаріївський сквер, який більш відомий миколаївцям, як «Серце міста». Нелюди скинули велику гранітну кулю, яка є частиною огорожі, побили гранітні сходи та частину огорожі. Таке поводження з громадським майном є неприпустимим. Сквер був створений для того, щоб люди могли насолоджуватися природою та відпочивати в затишному місці, — йдеться у повідомленні.
За фактом події була викликана поліція, яка розпочала розслідування. Представники департаменту ЖКГ склали протокол про пошкодження майна.
— Зараз перевіряють найближчі камери відеоспостереження. Сподіваємося, що такі дії не залишаться безкарними і винних буде притягнуто до відповідальності. На жаль, це не поодинокий випадок вандалізму пов’язаний зі сквером «Серце міста». Місцева влада зробить все можливе, щоб відновити сквер та забезпечити його безпеку, — додали у департаменті.
Нагадаємо, що «Сердце міста» страждає від вандалів не вперше. У березні 2021 року у сквері також з постаменту впала велика гранітна куля.
Також 23 листопада 2020 року у сквері «Манганарієвський» невідомі пошкодили гранітну кулю. Ще одна куля впала у січні 2021 року.
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У Миколаєві від рук вандалів знову постраждав Манганаріївський сквер, який більш відомий миколаївцям, як «Серце міста». Невідомі відірвали та скинули велику гранітну кулю.
Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
— Сьогодні вночі, один із скверів міста став жертвою вандалів. Мова йде про Манганаріївський сквер, який більш відомий миколаївцям, як «Серце міста». Нелюди скинули велику гранітну кулю, яка є частиною огорожі, побили гранітні сходи та частину огорожі. Таке поводження з громадським майном є неприпустимим. Сквер був створений для того, щоб люди могли насолоджуватися природою та відпочивати в затишному місці, — йдеться у повідомленні.
За фактом події була викликана поліція, яка розпочала розслідування. Представники департаменту ЖКГ склали протокол про пошкодження майна.
— Зараз перевіряють найближчі камери відеоспостереження. Сподіваємося, що такі дії не залишаться безкарними і винних буде притягнуто до відповідальності. На жаль, це не поодинокий випадок вандалізму пов’язаний зі сквером «Серце міста». Місцева влада зробить все можливе, щоб відновити сквер та забезпечити його безпеку, — додали у департаменті.
Нагадаємо, що «Сердце міста» страждає від вандалів не вперше. У березні 2021 року у сквері також з постаменту впала велика гранітна куля.
Також 23 листопада 2020 року у сквері «Манганарієвський» невідомі пошкодили гранітну кулю. Ще одна куля впала у січні 2021 року.