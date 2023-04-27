Близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар пр Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Горів двоповерховий житловий будинок та історична будівля. Першу пожежу ліквідовано силами чергового караулу аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення на площі 100 квадратних метрів, другу — ліквідували вогнеборці 1, 2, 3, 4, 5 державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру на площі 500 квадратних метрів.

Також в результаті обстрілу сталося руйнування одноповерхового житлового будинку. Тут постраждали 6 мирних громадян, ще 1 людина загинула. Для деблокування тіла загиблого залучалось відділення АРЧ АРЗ СП.

У п’ятиповерхівці (за іншою адресою) вибуховою хвилею вибито двері та вікна. Для відкривання понівечених дверей та евакуації постраждалих мешканців будинку залучались рятувальники 1, 2 ДПРЧ, чергова зміна ОКЦ, співробітники 10 взводу Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України.

Загалом для ліквідації наслідків обстрілу залучалось 100 вогнеборців та 19 одиниць спецтехніки.

На місцях працювали бригади швидкої медичної допомоги, екіпажі поліції, загін швидкого реагування Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, аварійні бригади газової служби.

Раніше повідомлялося, що в результаті атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.