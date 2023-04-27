Уночі Росія з акваторії Чорного моря обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр».

Про це 27 квітня повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєво пошкоджена багатоповерхівка та історична будівля.

Наразі відомо про одного загиблого і 23 поранених, серед яких дитина.

Нагадаємо, 14 квітня російські війська пʼять разів здійснювали артилерійські обстріли із застосуванням РСЗВ та важкої артилерії по Очакову.