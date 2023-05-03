Російська армія знову обстріляла Херсон. Після 13 години ворог вдарив по залізничному вокзалу. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє цивільних поранені.

Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

— Також пошкоджено карету «швидкої» – медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби, – заявив він.

Окупанти влучили в пасажирський вагон на станції. Поранення отримав провідник, додали в «Укрзалізниці».

Пасажири перебували в укритті. Наразі потяг до Львова зі 116 людьми відправився з Херсона із затримкою 14 хвилини.

Також відомо, що військові РФ вдарили по району магазину, там попередньо один постраждалий. Є влучання й в дитячий садок, там без загиблих.

Нагадаємо, в середу, 3 травня, військові РФ завдала удару по гіпермаркету у Херсоні. Відомо про трьох загиблих.