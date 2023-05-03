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Російська армія знову обстріляла Херсон. Після 13 години ворог вдарив по залізничному вокзалу. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє цивільних поранені.
Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
— Також пошкоджено карету «швидкої» – медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби, – заявив він.
Окупанти влучили в пасажирський вагон на станції. Поранення отримав провідник, додали в «Укрзалізниці».
Пасажири перебували в укритті. Наразі потяг до Львова зі 116 людьми відправився з Херсона із затримкою 14 хвилини.
Також відомо, що військові РФ вдарили по району магазину, там попередньо один постраждалий. Є влучання й в дитячий садок, там без загиблих.
Нагадаємо, в середу, 3 травня, військові РФ завдала удару по гіпермаркету у Херсоні. Відомо про трьох загиблих.
Російська армія знову обстріляла Херсон. Після 13 години ворог вдарив по залізничному вокзалу. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє цивільних поранені.
Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
— Також пошкоджено карету «швидкої» – медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби, – заявив він.
Окупанти влучили в пасажирський вагон на станції. Поранення отримав провідник, додали в «Укрзалізниці».
Пасажири перебували в укритті. Наразі потяг до Львова зі 116 людьми відправився з Херсона із затримкою 14 хвилини.
Також відомо, що військові РФ вдарили по району магазину, там попередньо один постраждалий. Є влучання й в дитячий садок, там без загиблих.
Нагадаємо, в середу, 3 травня, військові РФ завдала удару по гіпермаркету у Херсоні. Відомо про трьох загиблих.