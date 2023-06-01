В ніч на 1 червня Сили протиповітряної оборони збили 10 з 10 ракет з ОТРК «Іскандер», якими росіяни намагались атакувати Київ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

РФ намагалась поцілити по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Однак сили ППО збили всі ворожі об’єкти.

Внаслідок падіння уламків під час нічної атаки троє людей загинули, серед них — одна дитина 2012 року наррдження, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Всі вони — мешканці Деснянського району столиці.

Ще десятеро мешканців району, в тому числі одну дитину, було травмовано. У Дніпровському районі столиці двоє людей отримали травми.

Нагадаємо, у небі над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників протягом середи, 31 травня.