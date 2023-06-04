Ввечері, 3 червня російські терористи атакували передмістя Дніпра, селище Підгороднє. Число поранених унаслідок російського удару більше 20, з них 17 людей госпіталізовані, а дехто і досі залишається під завалами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Очільник ОВА розповів, що спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкують полум'я. Також було пошкоджено рятувальний підрозділ.

— Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи, - пише Сергій Лисак.

За останніми даними ОВА, відомо вже про 22 постраждалих — серед них п'ятеро дітей. Хлопці 6, 11 та 15 років перебувають у важкому стані, ще двоє дівчат — у задовільному.

Майже всіх поранених довелось ушпиталити. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення та забої.

Під завалами будинку перебувають люди. Звідти вже дістали чоловіка. Ймовірно, під завалами досі є дитина. Пошуково-рятувальна операція триває, наголосив Лисак.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Сили протиповітряної оборони збили 10 з 10 ракет з ОТРК «Іскандер», якими росіяни намагались атакувати Київ. Внаслідок падіння уламків під час нічної атаки троє людей загинули, серед них — одна дитина 2012 року наррдження. Ще десятеро мешканців, в тому числі одну дитину, було травмовано.