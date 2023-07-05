На Миколаївщині за добу згоріло три автомобілі та причіп.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

4 липня, о ввечері пожежники загасили палаючий КАМАЗ біля селя Баратівка Софіївської громади Баштанського району. Вогонь з автомобіля, який стояв поряд із полем, перекинувся на пшеницю. Вогнеборцям вдалось швидко приборкати полум'я та вберегти від знищення 70 га зернових.

О 20:11 рятувальників сповістили про те, що на 253 кілометрів автодороги М-14 Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ в межах Миколаївського району загорілась солома в причепі автомобіля Opel Vivaro. На місце виїхали вогнеборці та ліквідували пожежу, врятувавши автомобіль від знищення.

Вночі, 5 липня, пожежним повідомили, що у Миколаєві по вулиці Будівельників горить Mazda CX-7. Пожежу ліквідували.

Трохи згодом, о 03:04 ночі, рятувальників сповістили, що по проспекту Миру загорівся припаркований автомобіль Chevrolet Impala. Пожежу також ліквідували.

У всіх епізодах причини загорянь встановлюються на Миколаївщині горіло поле пшениці поблизу села Петрово-Солониха Веснянської громади.