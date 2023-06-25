У суботу, 24 червня, на Миколаївщині горіло поле пшениці поблизу села Петрово-Солониха Веснянської громади.

Рятувальники загасили пожежу на площі 4, 9 гектарів, з них — один гектарів пшениці на корені та 3, 9 гектарів — сухої трави й чагарників.

За даними ДСНС, пожежу ліквідували два відділення рятувальників. Надзвичайникам допомагали місцеві фермери — оборювали землю двома тракторами за периметром горіння та хлопавками прибивали осередки.

— Спільними зусиллями вдалось ліквідувати пожежу та запобігти розповсюдження вогню на більшу площу, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 22 червня на території приватного підприємства «Мільча» поблизу села Мішково-Погорілове Миколаївського району загорілося сміття.

Також повідомлялося, що в Інгульскому районі в Миколаєві сталася масштабна пожежа автомайстерні та складських приміщень для зберігання автотоварів.