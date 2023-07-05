На Миколаївщині рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове.

Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа сміття та сухої трави на території та поряд із ПП «Мильча» сталася у вівторок, 4 липня. Стовп диму від горіння було видно із різних районів Миколаєва.

Рятувальникам знадобилося 9 годин, щоб впоратись з пожежею. Зазначається, що гасіння ускладнилося через захаращеність місцевості та відсутність поряд джерела водопостачання.

Лише вночі вогнеборцям вдалось ліквідувати займання на площах 1,5 га - сміття та 2 га - сухої трави. До гасіння залучались відділення 3, 4, 16 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру, водовозки 5 ДПРЧ та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Зазначимо, що це не перша пожежа на цьому сміттєзвалищі. У листопаді 2020 року вогонь не могли приборкати 10 годин.

У 2015 році журналіст Катерина Середа у своєму блозі на «НикВести» писала про те, що ще у 2009 році ПП «Мільча» мала засипати кар'єр і відкрити на його місці страусину ферму. Однак, сміттєзвалище продовжує функціонувати.

Нагадаємо, що на Миколаївщині за добу згоріло три автомобілі та причіп.