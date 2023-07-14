Агенція внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримала у Нижньосілезькому воєводстві на південному заході країни 18-річного юнака, який планував скоїти теракт поблизу однієї з держустанов з використанням «поясу шахіда».

Особа наприкінці минулого року прийняла іслам, спілкувалася з людьми, які можуть мати відношення до ІДІЛ, а також збирала матеріали для створення «поясу шахіда», передає Укрінформ із посиланням на PAP.

Польська спецслужба затримала юнака 16 червня.

«Підозрюваний підтримував постійні контакти з людьми, які називали себе представниками терористичної організації Ісламська держава. Затриманий діяв з ними спільно», — повідомили в ABW.

Після затримання спецслужба провела обшуки в особи вдома і виявила там ознаки підготовки до злочину. Зокрема, юнак збирав інформацію і складові елементи для виготовлення «поясу шахіда», за допомогою якого планував вчинити теракт.

Зазначається, що наприкінці 2022 року юнак прийняв іслам. У своїй діяльності він надихався діяльністю ІДІЛ і наслідував приклад ватажків терористичних організацій, таких як Усама бен Ладен, Абубакр Аль-Багдаді, Анвар Аль-Авлакі.

Польська прокуратура висунула юнакові обвинувачення щодо участі в організованому злочинному угрупованні з метою вчинення терористичного злочину та у підготовці до вчинення дій, що загрожують життю чи здоров’ю багатьох людей або майну, із застосуванням вибухових речовин.

За поданням прокуратури суд арештував особу на три місяці. Йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

У Польщі не виключають подальших затримань у цій справі.

Раніше у Польщі за підозрою в шпигунстві затримали російського хокеїста, що діяв на користь держави-агресора.