У Польщі за підозрою в шпигунстві затримали російського хокеїста, що діяв на користь держави-агресора.

Про це повідомив польський генпрокурор Збігнєв Зебро у своєму Twitter.

За словами пресслужби, затримання спортсмена відбулося в Сілезькому воєводстві 11 червня.

— Затриманий є громадянином Росії, професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги. Він виконував у Польщі завдання на замовлення іноземної спецслужби, яке включало розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах, — зазначили агентство PAP в офісі міністра.

Стало відомо, що росіянин був гравцем клубу 1-ї ліги.

— Це вже 14-й затриманий член шпигунської мережі, яку ми викрили. Дякую працівникам прокуратури та співробітникам Агентства внутрішньої безпеки за вашу відданість справі захисту вітчизни!, — інформує Зьобро.

Нагадаємо, поліція безпеки Фінляндії SUPO заявляє, що Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах.