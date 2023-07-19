На Миколаївщині під ворожий вогонь потрапили вогнеборці відділення пожежної охорони «Коблеве». Постраждав автомобіль рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі атакували курортну зону в районі Коблево. Внаслідок обстрілів частково зруйнована одна з баз відпочинку.

На місце прибули чергові караули 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони «Коблеве».

Зазначається, що вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки.

— Вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО «Коблеве». Загалом, наразі відомо про двох постраждалих, одного з них госпіталізовано до медичного закладу. Особовий склад ДСНС та місцевої пожежної охорони, на щастя, не постраждав, — йдеться у поавдомленні.

Нагадаємо, що 18 липня, Очаків вчергове зазнав артилерійських обстрілів з боку російських окупантів.