Олександр Савін. Фото «ЮжкаNews.City»

Голова Южноукраїнського міського суду Олександр Савін потрапив у скандал, його звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані. Сам суддя назвав подію провокацією та написав заяву до правоохоронних органів.

12 червня цього року у соціальній мережі Facebook Олександр Бирковський повідомив, що суддя Олександр Савін будучи у нетверезому стані кермував службовим автомобілем.

— Коли він зупинив авто біля ринку та відчинив двері ми із іншими людьми які знаходились поруч авто, відчули різкий запах перегару, який відчувався від Савіна Олександра. Люди почали питати у нього, чого він їздить за кермом нетверезий і повідомили, що викликають поліцію. Реакція Савіна Олександра була миттєвою. Він зачинивши службовий автомобіль, який залишив посеред проїзної частини та почав тікати з міста пригоди. Питляв як заєць, бігаючи по ринку, забігаючи до своїх знайомих з проханням зачинити його у магазині, — розповів Олександр Бирковський.

Олександр Бирковський. Фото з Facebook

Як стверждують свідки події, суддя Олександр Савін зателефонував сину Сергію Савіну, щоб той негайно забрав його з ринку.

— Щоб не дати Савіну втікти я знімав усе на відео. Завдяки випадку у той самий час, як під'їхав його син, щоб забрати Савіна з місця пригоди, повз нас проїжджала машина охорони, дякуючи їм Савіну Олександу не вдалось втекти!!!! Коли Савін Олександр Іванович сідав до машини свого сина, щоб у подальшому втікати, він вибив з моїх рук телефон на який я фіксував усю цю подію, від удару по моїй правій руці, в якій я тримав свій телефон, телефон був у мене вибитий та залетів у салон машини. Я відразу нахилився та намагався дістати телефон, та у цей час Савін Сергій почав рух свого автомобіля, коли мої ноги знаходились зовні авто. Проїхав близько метра та був зупинений співробітниками служби охорони. Під час того, як я намагався дістати свій телефон із авто, я отримав від Сергія Савіна декілька ударів по голові та по руках, відчувши при цьому сильний біль. Савін Сергій неодноразово намагався відібрати в мене мій телефон. Однак телефон забрати у мене він не зміг. При цьому вони дуже голосно кричали на мене висловлюючись нецензурним словами, — розповів автор посту.

Олександр Бирковський все ж зміг забрати свій телефон з автівки сина судді, однак той вийшов з салону та вибив телефон, він впав та пошкодився.

Олександр Бирковський повідомив, що працівники служби охорони декілька разів просили Сергія Савіна припаркувати авто. Він спочатку відмовлявся, але згодом погодився. На місце події прибули працівники поліції та запропонували судді Олександру Саніну пройти тест на вміст алкоголю в крові, однак той відмовився.

— Савін Олександр Іванович сказав, що виявляє бажання продути драгер у відділку поліції. Прибувши до відділу поліції в місті Южноукраїнськ, я Бірковський Олександр та ще декілька свідків цієї події зайшли разом із співробітниками поліції та Савіним Олександром у відділок поліції у місті Южноукраїнськ. У відділі поліції Савін Олександр Іванович запитав у співробітників поліції чи є відео фіксація у відділку, та чи фіксується звук на відео. Після того, як він почув, що відео фіксується, але без звуку, він продовжив називати нас усіх провокаторами та постійно промовляв, що сьогодні не наш день, — зазначив свідок подій Олександр Бирковський.

За словами Олександра Бирковського, суддя знову відмовився від проходження тесту на тверезість за допомогою драгеру та заявив, що бажає здати кров на аналіз.

— Савін здав кров на аналіз, але ми, свідки цієї події, впевнені на 99% що ту кров яку він здав підмінили у той же самий день! В поліклініці перед тим, як узяти на аналіз кров у Савіна Олександра Івановича, одна із співробітників поліклініки, а саме терапевт, який його оглядав, намагалась дати Савіну Олександру якісь ліки у вигляді пігулок! Але ми наполягли на тому, щоб їх йому дали тільки після забору крові для аналізу. В поліклініці нам сказали, що аналіз на виявлення алкоголю у крові робиться не по місту, та на це треба приблизно десять днів. Швидкий тест на визначення алкаголю в крові Савін Олександра в поліклініці також відмовився робити! Кров, яку узяли на аналіз, швидко віднесли до іншого приміщення, — зауважив автор публікації.

Крім того, в іншій Facebook-публікації Катерина Максимова, яка також стала свідком подій, розповіла про побачене. Вона не впевнена у достовірності результатів аналізу крові.

— Кров у нього взяли. Я ставлю 1:100000000, що вона виявиться «чистою». Тепер запитання. Чого пан суддя так довго «водив мурку», якщо можна було пройти швидкий тест і втерти всім носа? Чи хоч раз, розглядаючи справу про кермування напідпитку, він заявляв, що не довіряє швидкому тесту? Чи то «інше»? Чи доїде до лабораторії пробірка саме з кров’ю пана судді? — задалася питаннями жінка.

Катерина Максимова. Фото з Facebook

Після вказаного випадку, суддя Олександр Савін розповів журналістам своє бачення подій. Він заявив, що на нього напали ті, кого він раніше судив за злочини. Суддя не назвав імен нападників, вказавши їх «громадянин Б та громадянин Д». Також за його словами, це він викликав поліцію, щоб захиститися.

— Тоді я викликав поліцію, іншого виходу не було. Підривається мій авторитет, моя ділова репутація, честь і гідність, які хтось хотів знівелювати водночас. Не вийшло. Почали кричати, що я в стані алкогольного сп’яніння. Поїхали на експертизу, всі разом. Навіщо в лікарню? Можна було б пройти відразу на місці, але я забажав, щоб взяли в мене відбір крові, бо тільки кров встановлює, є чи нема. Інше все дискусія. Відбір крові взятий, через десять днів результат: алкоголю нуль. Група розуміє, що вони попали, і знову розкручуються соціальні мережі, куди кидають всю цю нарізку, — розповів суддя на прессконференції, повідомляє видання «ЮжкаNews.City».

Суддя також заявив, що став потерпілим у справі і є запис з відеокамер, як його переслідували від приміщення суду.

— Але ж я потім виявив на своєму тілі садна, синці, після чого порушив за своєю заявою кримінальне впровадження, поліція відкрила справу. Дали мені направлення на експертизу до Вознесенського СМЕ, де експерт надав результати, які підтверджують те, що у зв’язку з випадками 12 червня є тілесні ушкодження, які відносяться до категорії легких. Кримінальна справа порушена. Громадянин Б. знає про це. Не буду заглядати наперед, але скажу, що по кримінальній справі мене вже визнано потерпілим. А відносно вчинків громадянина Б., прокуратурою і Южноукраїнська, і окружною, обласною (бо це випадок безпрецедентний), вирішується питання перекваліфікувати справу на більш серйозну статтю. Та стаття передбачає позбавлення волі до 6 років. Я віддав себе у руки слідства, і нехай вони займаються. Я туди не впливав, не впливаю і не буду впливати. Воно мені не потрібно. Але як потерпілий у справі, знаю свої права і буду контролювати це обов’язково. Про це повідомлено відповідні органи, адже за 31 рік незалежності України випадок нападу на голову суду раніше засудженими стався вперше. Це питання наразі на серйозному контролі на рівні Києва, — розповів суддя.

Раніше повідомлялося, що судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир, який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії України, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, приблизно опівночі 26 травня, за даними слідчих, голова одного з районних судів Київської області за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. Від отриманих травм боєць загинув на місці. Після цього Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира.