Росіяни незаконно вивезли ще 450 дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що за останній період загарбники вивезли 50 старшокласників до Ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Дємідова.

До того ж, росіяни вивозять дітей до дитячих таборів нібито на «оздоровлення». Зокрема, вивезли 200 дітей з Довжанська до Анапи та 200 дітей до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонської області та 50 дітей з Запорізької області).

Повідомляється, що в таборах дітям влаштовують концерти «російських зірок» та проводять «патріотичні навчання», де місцеві педагоги промивають їм мізки. При цьому нерідко дітей не повертають до України.

Раніше повідомлялося, що Росія під виглядом «оздоровлення» вивезла до Білорусі понад 3 тисячі українських дітей.