У столиці Греції Афінах довелось евакуювати район з понад 25 тисячним населенням. Наразі вогонь забрав життя вже 20 людей.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Тисячі людей на околицях столиці Греції Афін були евакуйовані у вівторок, оскільки пожежники борються з хвилею лісових пожеж по всій країні, внаслідок яких загинули 20 осіб», — йдеться у повідомленні.

Служба цивільного захисту наказала евакуювати район Ано-Ліосія на північному заході Афін, де мешкає понад 25 тисяч осіб.

Як зазначається, понад 60 пожеж спалахнули протягом останніх 24 годин, повідомили у пожежній службі, на тлі штормового вітру та температури до 41 градуса за Цельсієм.

«Ситуація безпрецедентна, погодні умови екстремальні», — сказав представник пожежної служби Янніс Артопіос додавши, що пожежі, які спалахнули у вівторок, «виросли до гігантських розмірів» за короткий проміжок часу.

Наразі вогонь палає на нижніх схилах гори Парніта, де знаходиться найбільший ліс на межі Афін.

Нагадаємо, через лісові пожежі на гавайському острові Мауї загинули щонайменше 80 людей.