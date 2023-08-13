Унаслідок лісових пожеж, які минулого тижня охопили гавайський острів Мауї, загинули 80 людей. Раніше губернатор штату Гаваї Джош Грін попереджав, що кількість загиблих, імовірно, зросте, оскільки пошуково–рятувальні операції триватимуть.

Про це пише AP.

Лісові пожежі можуть стати найбільш смертоносним стихійним лихом у штаті за десятиліття. Так, через цунамі 1960 року загинула 61 людина. Ще більш смертоносне цунамі було в 1946 році, яке вбило понад 150 людей.

Пожежа також є найбільшою за кількістю жертв у США з часів стихійного лиха в Каліфорнії у 2018 році. Тоді загинули щонайменше 85 людей і було знищено місто Парадайз.

Згідно з даними фірми Karen Clark & Company, що займається моделюванням катастроф і ризиків, цьогорічна катастрофа може стати другою за завданими збитками в історії Гаваїв після урагану Інікі в 1992 році.

Нагадаємо, пожежа на Мауї почалася 8 серпня. Вогонь захопив острів зненацька й за ніч спалив суху рослинність, залишивши після себе згорілі автомобілі на колись жвавих вулицях і купи уламків на місцях, де стояли історичні будівлі. Полум’я змусило деяких людей рятуватися від вогню прямо в океані.