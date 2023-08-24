Сьогодні, 24 серпня російські війська обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів загинув тракторист.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що під обстріл загарбників потрапив водій трактора, який працював у полі поблизу одного з населених пунктів. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.
«Сьогодні близько 13:50 російські військові обстріляли Станіславську громаду у Херсонській області. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.
Раніше повідомлялось, вдень 24 серпня російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона.
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Сьогодні, 24 серпня російські війська обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів загинув тракторист.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що під обстріл загарбників потрапив водій трактора, який працював у полі поблизу одного з населених пунктів. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.
«Сьогодні близько 13:50 російські військові обстріляли Станіславську громаду у Херсонській області. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.
Раніше повідомлялось, вдень 24 серпня російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона.