Пожежі неподалік грецького міста Александруполіс стали наймасштабнішими в історії ЄС.
Про це повідомив у соцмережі «X» (колишній Твіттер) єврокомісар з реагування на кризові ситуації Янез Ленарчич.
— Пожежі в районі грецького Александруполіса, внаслідок яких вигоріли вже 73 тисячі гектарів, стали найбільшими лісовими пожежами, з якими будь-коли мав справу ЄС, — зазначив Янез Ленарчич.
Він додав, що євроспільнота має посилювати спільні заходи із запобігання лісовим пожежам, оскільки наступні роки можуть виявитися ще складнішими.
Раніше повідомлялося, що у столиці Греції Афінах довелось евакуювати район з понад 25 тисячним населенням. Наразі вогонь забрав життя вже 20 людей.
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Пожежі неподалік грецького міста Александруполіс стали наймасштабнішими в історії ЄС.
Про це повідомив у соцмережі «X» (колишній Твіттер) єврокомісар з реагування на кризові ситуації Янез Ленарчич.
— Пожежі в районі грецького Александруполіса, внаслідок яких вигоріли вже 73 тисячі гектарів, стали найбільшими лісовими пожежами, з якими будь-коли мав справу ЄС, — зазначив Янез Ленарчич.
Він додав, що євроспільнота має посилювати спільні заходи із запобігання лісовим пожежам, оскільки наступні роки можуть виявитися ще складнішими.
Раніше повідомлялося, що у столиці Греції Афінах довелось евакуювати район з понад 25 тисячним населенням. Наразі вогонь забрав життя вже 20 людей.