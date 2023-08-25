Пожежі неподалік грецького міста Александруполіс стали наймасштабнішими в історії ЄС.

Про це повідомив у соцмережі «X» (колишній Твіттер) єврокомісар з реагування на кризові ситуації Янез Ленарчич.

— Пожежі в районі грецького Александруполіса, внаслідок яких вигоріли вже 73 тисячі гектарів, стали найбільшими лісовими пожежами, з якими будь-коли мав справу ЄС, — зазначив Янез Ленарчич.

Він додав, що євроспільнота має посилювати спільні заходи із запобігання лісовим пожежам, оскільки наступні роки можуть виявитися ще складнішими.

Раніше повідомлялося, що у столиці Греції Афінах довелось евакуювати район з понад 25 тисячним населенням. Наразі вогонь забрав життя вже 20 людей.