Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО збила безпілотник, який рухався у напрямку до Москви.
Про це він написав в своєму телеграм-каналі.
«Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, що летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», — написав він.
Також Міноборони РФ повідомило про нібито збиття двох безпілотників над Брянською областю.
Нагадаємо, у ніч на 23 серпня Москву знову атакували безпілотники. Один із них поцілив у бізнес-центр «Москва-Сіті».
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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО збила безпілотник, який рухався у напрямку до Москви.
Про це він написав в своєму телеграм-каналі.
«Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, що летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», — написав він.
Також Міноборони РФ повідомило про нібито збиття двох безпілотників над Брянською областю.
Нагадаємо, у ніч на 23 серпня Москву знову атакували безпілотники. Один із них поцілив у бізнес-центр «Москва-Сіті».