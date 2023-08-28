Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО збила безпілотник, який рухався у напрямку до Москви.

Про це він написав в своєму телеграм-каналі.

«Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, що летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», — написав він.

Також Міноборони РФ повідомило про нібито збиття двох безпілотників над Брянською областю.

Нагадаємо, у ніч на 23 серпня Москву знову атакували безпілотники. Один із них поцілив у бізнес-центр «Москва-Сіті».