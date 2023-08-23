У ніч на 23 серпня Москву знову атакували безпілотники. Один із них поцілив у бізнес-центр «Москва-Сіті».

Про це повідомили в росЗМІ.

Зазначається, що сил ППО знищили два над територією Можайського і Хімкінського районів Московської області, а ще один «втратив керування і врізався в будівлю бізнес-центру «Москва-Сіті».

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату. Тоді у Міноборони РФ розповіли, вибух пролунав у районі «Москва-Сіті».

4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.

17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

Нещодавно видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.