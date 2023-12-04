У ніч проти 4 грудня російські війська вкотре атакували Україну з неба. Зокрема, для атаки вони використали ударні безпілотники та авіаційну ракету.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Зазначається, що росіяни атакували Україну 23 ударними дронами Shahed-136/131 з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та керованою авіаційною ракетою — з повітряного простору окупованої Херсонщини.

До відбиття повітряного нападу залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

У результаті бойової роботи українським військовослужбовцям вдалося знищити 18 ударних дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше девʼяти областях України.

Раніше повідомлялося, що з 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».