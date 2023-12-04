З 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Внаслідок збиття на території Баштанського району уламками знищеного дрону пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Крім того, 3 грудня о 16:01, 16:12 та сьогодні вночі, 4 грудня, о 00:58 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову та акваторії Очаківської громади. Також без постраждалих.
Нагадаємо, у Березанській громаді на Миколаївщині російські ракети пошкодили житлові будинки. Ніхто не постраждав.
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З 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Внаслідок збиття на території Баштанського району уламками знищеного дрону пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Крім того, 3 грудня о 16:01, 16:12 та сьогодні вночі, 4 грудня, о 00:58 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову та акваторії Очаківської громади. Також без постраждалих.
Нагадаємо, у Березанській громаді на Миколаївщині російські ракети пошкодили житлові будинки. Ніхто не постраждав.