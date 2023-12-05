Землетрус магнітудою 5,9 стався на південь від столиці Філіппін у вівторок, 5 грудня, що призвело до евакуації людей та зупинення руху поїздів у Манілі.

Про це пише Укрінформ.

Згідно з даними інституту сейсмології країни в Південно-Східній Азії, епіцентр стихійного лиха, що сталося о 16:24 за місцевим часом, був розташований на схід від провінції Західний Міндоро.

Очікуються повторні поштовхи, але землетрус, імовірно, не завдав шкоди.

При цьому була організована евакуація законодавчих будівель у Манілі. Також Департамент транспорту зупинив рух усіх поїздів у системі надземної залізниці в столиці.

Нагадаємо, в Індонезії, на острові Суматра, у неділю, 3 грудня, почалося виверження вулкана Марапі, який викинув стовп диму на висоту трьох кілометрів.