Число загиблих у результаті виверження вулкана в Індонезії зросло до 22 осіб після того, як було знайдено тіла ще дев’ятьох загиблих.

Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.

— Дев’ять із десяти зниклих жертв були знайдені мертвими сьогодні вдень і на даний момент вони евакуйовані. Наразі розшукується ще одна жертва, — сказав очільник пошуково-рятувального агентства Абдул Малік.

Рятувальна операція, розпочата після початку виверження вулкана у неділю, впродовж декількох днів ускладнювалася триваючою вулканічною активністю та поганою погодою, йдеться у матеріалі.

Керівник моніторингового посту вулкана Марапі Ахмад Ріфанді повідомив, що з опівночі до 8 ранку у вівторок спостерігали п’ять вивержень.

За словами журналіста AFP, пізніше в той день дощ і вулканічний дим все ще затьмарювали Марапі.

Як повідомлялося, в Індонезії на острові Суматра 3 грудня розпочалося виверження вулкана Марапі, який викинув стовп диму на висоту три кілометри.