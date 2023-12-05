Число загиблих у результаті виверження вулкана в Індонезії зросло до 22 осіб після того, як було знайдено тіла ще дев’ятьох загиблих.
Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.
— Дев’ять із десяти зниклих жертв були знайдені мертвими сьогодні вдень і на даний момент вони евакуйовані. Наразі розшукується ще одна жертва, — сказав очільник пошуково-рятувального агентства Абдул Малік.
Рятувальна операція, розпочата після початку виверження вулкана у неділю, впродовж декількох днів ускладнювалася триваючою вулканічною активністю та поганою погодою, йдеться у матеріалі.
Керівник моніторингового посту вулкана Марапі Ахмад Ріфанді повідомив, що з опівночі до 8 ранку у вівторок спостерігали п’ять вивержень.
За словами журналіста AFP, пізніше в той день дощ і вулканічний дим все ще затьмарювали Марапі.
Як повідомлялося, в Індонезії на острові Суматра 3 грудня розпочалося виверження вулкана Марапі, який викинув стовп диму на висоту три кілометри.
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
Число загиблих у результаті виверження вулкана в Індонезії зросло до 22 осіб після того, як було знайдено тіла ще дев’ятьох загиблих.
Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.
— Дев’ять із десяти зниклих жертв були знайдені мертвими сьогодні вдень і на даний момент вони евакуйовані. Наразі розшукується ще одна жертва, — сказав очільник пошуково-рятувального агентства Абдул Малік.
Рятувальна операція, розпочата після початку виверження вулкана у неділю, впродовж декількох днів ускладнювалася триваючою вулканічною активністю та поганою погодою, йдеться у матеріалі.
Керівник моніторингового посту вулкана Марапі Ахмад Ріфанді повідомив, що з опівночі до 8 ранку у вівторок спостерігали п’ять вивержень.
За словами журналіста AFP, пізніше в той день дощ і вулканічний дим все ще затьмарювали Марапі.
Як повідомлялося, в Індонезії на острові Суматра 3 грудня розпочалося виверження вулкана Марапі, який викинув стовп диму на висоту три кілометри.