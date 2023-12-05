Низку важливих російських військових об'єктів в окупованому Криму атакували безпілотники Служби безпеки України.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на власне джерело у правоохоронних органах.

Так, за інформацією видання, вранці 5 грудня безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі селища Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля села Стрілкове.

Як зазначає співрозмовник hromadske, СБУ таким чином «привітала» окупантів з міжнародним днем волонтера.

Нагадаємо, з 4 на 5 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих «Shahed-131/136».