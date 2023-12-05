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З 4 на 5 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих «Shahed-131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу вночі о 01:07 в Очакові було пошкоджено приватний будинок. Попередньо без постраждалих.

Крім того, вчора, 4 грудня, о 09:00 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Також війська РФ атакували громаду в Баштанському районі. Близько 12:30 ворожий ракетний удар зафіксовано по відкритій території Березнегуватської громади.

Про постраждалих нічого не повідомляється.

Нагадаємо, з 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».

Раніше журналісти показали, як живуть цивільні в Очакові на Миколаївщині, який щодня піддається обстрілам російських окупантів.