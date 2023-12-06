Воїни Національної гвардії знищили на Херсонщині російський зенітний ракетний комплекс С-350 «Витязь».
Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії.
Зазначається, що загалом за кілька днів оператори БпЛА військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ на Південному напрямку знищили:
Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня сили протиповітряної оборони знищили 41 із 48 ударних дронів типу Shahed, якими російсько-окупаційні війська намагалися атакувати Україну.
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
Воїни Національної гвардії знищили на Херсонщині російський зенітний ракетний комплекс С-350 «Витязь».
Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії.
Зазначається, що загалом за кілька днів оператори БпЛА військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ на Південному напрямку знищили:
Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня сили протиповітряної оборони знищили 41 із 48 ударних дронів типу Shahed, якими російсько-окупаційні війська намагалися атакувати Україну.