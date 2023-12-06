Воїни Національної гвардії знищили на Херсонщині російський зенітний ракетний комплекс С-350 «Витязь».

Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії.

Зазначається, що загалом за кілька днів оператори БпЛА військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ на Південному напрямку знищили:

8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ РФ;

1 вантажний автомобіль військового призначення;

1 зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 «Витязь»;

1 автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс «ОСА» 10;

3 антени РЕБ.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня сили протиповітряної оборони знищили 41 із 48 ударних дронів типу Shahed, якими російсько-окупаційні війська намагалися атакувати Україну.