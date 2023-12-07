На Миколаївщині мешканка Єланця віддала шахраям з «фейкового магазину» майже 23 тисячі гривень за електровелосипед.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

41-річна потерпіла розповіла, що в одному із онлайн-магазинів вона знайшла оголошення про продаж електровелосипеда. Зв’язавшись по телефону із продавцями «фейкового магазину» перерахувала їм 22 тисячі 900 гривень. Після чого товар жінці так і не надійшов, а з продавцями більше не було зв’язку.

За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, що 5 грудня до Первомайського районного відділу поліції звернувся 27-річний чоловік. Він повідомив, що його обдурили шахраї. Він перерахував 276 тисяч 158 гривень передплати за неіснуюче авто.

Раніше псевдобанкір ошукав мешканця Миколаївщини на 66 тисяч гривень.