На Миколаївщині мешканка Єланця віддала шахраям з «фейкового магазину» майже 23 тисячі гривень за електровелосипед.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
41-річна потерпіла розповіла, що в одному із онлайн-магазинів вона знайшла оголошення про продаж електровелосипеда. Зв’язавшись по телефону із продавцями «фейкового магазину» перерахувала їм 22 тисячі 900 гривень. Після чого товар жінці так і не надійшов, а з продавцями більше не було зв’язку.
За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років.
Нагадаємо, що 5 грудня до Первомайського районного відділу поліції звернувся 27-річний чоловік. Він повідомив, що його обдурили шахраї. Він перерахував 276 тисяч 158 гривень передплати за неіснуюче авто.
Раніше псевдобанкір ошукав мешканця Миколаївщини на 66 тисяч гривень.
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На Миколаївщині мешканка Єланця віддала шахраям з «фейкового магазину» майже 23 тисячі гривень за електровелосипед.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
41-річна потерпіла розповіла, що в одному із онлайн-магазинів вона знайшла оголошення про продаж електровелосипеда. Зв’язавшись по телефону із продавцями «фейкового магазину» перерахувала їм 22 тисячі 900 гривень. Після чого товар жінці так і не надійшов, а з продавцями більше не було зв’язку.
За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років.
Нагадаємо, що 5 грудня до Первомайського районного відділу поліції звернувся 27-річний чоловік. Він повідомив, що його обдурили шахраї. Він перерахував 276 тисяч 158 гривень передплати за неіснуюче авто.
Раніше псевдобанкір ошукав мешканця Миколаївщини на 66 тисяч гривень.