У ніч проти 8 грудня російсько-окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Зазначається, що дронами окупанти атакували з району Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Загалом українські бійці зафіксували пуски росіянами семи ударних безпілотників Shahed-136/131 та шести ракет С-300. Сили оборони змогли знищити 5 ударних дронів.
Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
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У ніч проти 8 грудня російсько-окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Зазначається, що дронами окупанти атакували з району Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Загалом українські бійці зафіксували пуски росіянами семи ударних безпілотників Shahed-136/131 та шести ракет С-300. Сили оборони змогли знищити 5 ударних дронів.
Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.