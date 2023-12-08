У ніч проти 8 грудня російсько-окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що дронами окупанти атакували з району Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Загалом українські бійці зафіксували пуски росіянами семи ударних безпілотників Shahed-136/131 та шести ракет С-300. Сили оборони змогли знищити 5 ударних дронів.

Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.