Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 7 грудня, о 15:00 та о 20:32 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади.

Також вчора, 7 грудня, о 15:01, 15:45 та о 22:50 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА.