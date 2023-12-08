Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 7 грудня, о 15:00 та о 20:32 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади.
Також вчора, 7 грудня, о 15:01, 15:45 та о 22:50 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади.
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА.
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Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 7 грудня, о 15:00 та о 20:32 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади.
Також вчора, 7 грудня, о 15:01, 15:45 та о 22:50 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади.
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА.