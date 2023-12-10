В суботу, 9 грудня, у селі Богданівка Вознесенського району нетверезий водій Hyndai Tucson наїхав на 15-річну дівчинку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Неповнолітню доставили до лікарні з тілесними пошкодженнями. Під час медичної експертизи у крові водія виявили 1,29 проміле алкоголю.

«За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння», — йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до пʼяти років.

Як пише ПН з посиланням на місцевих мешканців Богданівки, дівчинка йшла назустріч автомобілю по узбіччю. В результаті водій виїхав на узбіччя, де наїхав на дитину.

В місцевій групі у Facebook повідомили, що винуватцем аварії є депутат Прибузької сільради Юрій Корнєв, обраний у жовтні 2020 року.

Нагадаємо, 8 грудня, приблизно о 16:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв», неподалік села Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району, автомобіль ВАЗ злетів у кювет. Під час медичного дослідження у крові водія виявили наркотичні речовини.