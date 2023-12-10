У Дніпрі на житловому масиві Перемога згорів «народний меморіал», який місцеві жителі облаштували в пам'ять про загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня 2023 року.

Про це повідомило «Суспільне Дніпро».

Місцеві Telegram-канали пишуть, що «меморіал», імовірно, згорів унаслідок підпалу. Через загоряння пошкоджена зупинка, на якій він був облаштований. Згоріли сидіння та дах.

Після пожежі «народного меморіалу» місцеві вже принесли нову іграшку, прапор та квіти.

«У мене слів просто немає. Тут скільки людей, скільки сліз, скільки смерті було. Іграшки, вони що заважали, це пам'ять, це люди принесли, аби висловити своє співчуття тим, хто загинув у цьому будинку», — сказала місцева жителька Людмила.

Нагадаємо, 14 січня, під час масового обстрілу України військові РФ завдали удару по житловому будинку в Дніпрі, в результаті було зруйновано 72 квартири. Тоді загинуло 45 людей, 39 вдалося врятувати, 70 жителів будинку було поранено.