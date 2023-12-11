Протягом минулої доби ворог знову атакував Херсонщину.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та медичну установу у Херсоні. Через російську агресію дві людини дістали поранення.
«За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
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Протягом минулої доби ворог знову атакував Херсонщину.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та медичну установу у Херсоні. Через російську агресію дві людини дістали поранення.
«За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
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|
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