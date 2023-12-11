Протягом минулої доби ворог знову атакував Херсонщину.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та медичну установу у Херсоні. Через російську агресію дві людини дістали поранення.

«За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».