У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму.

Як повідомили Повітряні сили України, запускали ударні дрони із мису Чауда, та із Бельбеку. Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Зазначається, що усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною. 13 дронів збили на Миколаївщині, де успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Також близько зранку 11 грудня російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».