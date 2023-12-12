Протягом минулої доби росіяни здійснили 125 обстрілів Херсонської області, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» , танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще четверо – поранені.
По Херсону ворог випустив 43 снаряди, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гуртожиток та адмінбудівлю у Херсоні» , – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що росіяни вночі обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікації.
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Протягом минулої доби росіяни здійснили 125 обстрілів Херсонської області, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» , танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще четверо – поранені.
По Херсону ворог випустив 43 снаряди, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гуртожиток та адмінбудівлю у Херсоні» , – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що росіяни вночі обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікації.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|