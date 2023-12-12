Протягом минулої доби росіяни здійснили 125 обстрілів Херсонської області, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» , танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще четверо – поранені.

По Херсону ворог випустив 43 снаряди, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гуртожиток та адмінбудівлю у Херсоні» , – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни вночі обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікації.