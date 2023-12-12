У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка за завдання тяжких тілесних ушкоджень своєму товаришеві.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Зазначається, що під час конфлікту один із його учасників отримав ножове поранення.
За словами правоохоронців, 38-річний потерпілий та його 31-річний знайомий розпивали алкоголь. Між чоловіками виникла сварка. Під час розбирань зловмисник завдав товаришу удару ножем. З місця події чоловіка забрала швидка. Нині його стан розцінюється як тяжкий.
Поліцейські затримали 38-річного зловмисника за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України, який раніше також притягувався до кримінальної відповідальності.
З місця події поліцейські вилучили зброю злочину — ніж та направили на експертне дослідження.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частиною 1 статті 121 КК України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»), санкцією якої передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк до восьми років.
Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєному злочині. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Слідство продовжується.
Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 9 листопада внаслідок стрілянини поранень зазнав чоловік.
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У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка за завдання тяжких тілесних ушкоджень своєму товаришеві.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Зазначається, що під час конфлікту один із його учасників отримав ножове поранення.
За словами правоохоронців, 38-річний потерпілий та його 31-річний знайомий розпивали алкоголь. Між чоловіками виникла сварка. Під час розбирань зловмисник завдав товаришу удару ножем. З місця події чоловіка забрала швидка. Нині його стан розцінюється як тяжкий.
Поліцейські затримали 38-річного зловмисника за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України, який раніше також притягувався до кримінальної відповідальності.
З місця події поліцейські вилучили зброю злочину — ніж та направили на експертне дослідження.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частиною 1 статті 121 КК України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»), санкцією якої передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк до восьми років.
Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєному злочині. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Слідство продовжується.
Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 9 листопада внаслідок стрілянини поранень зазнав чоловік.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|