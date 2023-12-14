У ніч проти 14 грудня російська армія атакувала Одещину безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки постраждали 11 людей, зокрема діти.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на місці виклику постраждали 11 людей. Після огляду, який провели медики, з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 постраждалих, серед них 3 дитини.

«Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині. Унаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель — зазнали пошкоджень», — йдеться в повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок падіння уламків було пошкоджено гуртожиток. У постраждалих двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки — контузії й закриті черепно-мозкові травми, а в дорослих — струси мозку та поранення.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, із постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС. Також Червоним Хрестом організоване підвезення їжі та теплих речей.

Нагадаємо, що протягом останньої доби російські війська тричі обстрілювали територію Миколаївської області.